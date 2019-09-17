الهند تفصح عن جالية

2019/09/17 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في مكتبه بأربيل، يوم الثلاثاء، وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي فيرمافالي مورالي دهاران، وبحث معه عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الوزير الهندي، في مستهل الاجتماع، على أهمية العلاقات بين إقليم كوردستان والهند، وقال إن الجالية الهندية الكبيرة التي يحتضنها الإقليم تعيش بوئام.

وابدى الوزير الهندي استعداده لتشجيع مستثمري بلاده على القدوم الى إقليم كوردستان للاستثمار في مختلف المجالات.

بدوره، ذكر بارزاني أن التشكيلة الحكومية التاسعة في إقليم كوردستان تعمل بجد على توفير أرضية مناسبة وأكثر ملاءمةً للمستثمرين الاجانب بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في الإقليم.

هذا وشدد الجانبان خلال الاجتماع، على ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إقليم كوردستان والهند.

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