2019/09/17 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة :سومر نيوز

كشفت صحيفة صينية عن طائرة تجسس صينية من دون طيار "درون"، تقول إن سرعتها تفوق سرعة الصوت.

وذكرت صحي...

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