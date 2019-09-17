2019/09/17 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس النواب يرفض اكمال التصويت على مشروع قانون تصديق إتفاق المقر بين العراق واللجنة الدولية للصليب الأحمر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/17 | 15:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يرفض اكمال التصويت على مشروع قانون تصديق إتفاق المقر بين العراق واللجنة الدولية للصليب الأحمر) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يرفض اكمال التصويت على مشروع قانون تصديق إتفاق المقر بين العراق واللجنة الدولية للصليب الأحمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).