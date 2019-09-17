الاسدي: البرلمان أعاد الاتفاقية مع الصليب الاحمر الدولي لخرقها السيادة الوطنية

2019/09/17 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن النائب عدنان الاسدي، اليوم الثلاثاء، ان البرلمان أعاد الاتفاقية بين الحكومة العراقية والصليب الاحمر الدولي، كونها تظهر خرقا للسيادة الوطنية.

وقال الاسدي خلال مؤتمر صحفي حضرته "الغد برس"، ان "بعض النصوص في الاتفاقية تستدعي اعادة المسودة الى الحكومة، والبرلمان اليوم لم يصوت على تمريرها، رغم انه صوت سابقا على 3 مواد منها ارسلتها الحكومة".

واضاف ان "المادة 9 اولا في الاتفاقية نصت انه يحق للجنة الدولية حيازة مبالغ بالعملة الوطنية او الاجنبية وغيرها من الاصول المالية، وفتح حسابات مصرفية بأي عملة دون التقيد بقوانين والانظمة التي تحكم الرقابة على الصرف والمسائل ذات الصلة".

واوضح ان "نص اخر في المادة نفسها انه يحق للجنة الدولية ان تنقل بحرية صناديق الاموال بالعملة الوطنية او الاجنبية من البلد واليه وفيه، كما يحق لها ان تحول بحرية هذه الاصول الى عملات اخرى دون التقيد بقوانين البلد".

واوضح ان "المادة 12 اولا نصت على ان يتمتع الاعضاء العاملين في بعثة اللجنة الدولية و زوجاتهم واطفالهم والافراد الذين يعيلونهم بالوضع القانوني نفسه الذي يتمتع به اعضاء البعثات الدبلوماسية".

واشار الى ان "الفقرة ثانيا نصت على ان يتمتع الاعضاء الاجانب في البعثة الدولية زوجاتهم واطفالهم والافراد الذين يعيلونهم بالحصانة لأي شكل من اشكال الاجراء القانوني والاداري، بما في ذلك التوقيف او الاحتجاز او مصادرة الامتعة الشخصية او استدعائهم كشهود او الطلب منهم تقديم الادلة، وتستمر هذه الحصانة بعد انقضاء خدمتهم في البعثة للأمور المتعلقة بمهمة اللجنة الدولية وانشطتها الانسانية".

وبين الاسدي على حد قولة ان "بعض النواب رفعوا ايديهم اعتراضا لانهم لم يطلعوا على نصوص الاتفاقية".

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