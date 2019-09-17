مجلس النواب يصوت على التعديل الاول لقانون الحجر الزراعي

2019/09/17 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

صوت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون التعديل الاول لقانون الحجر الزراعي.

وقال مراسل "الغد برس"، ان "مجلس النواب صوت خلال جلسته اليوم، على مشروع قانون التعديل الاول لقانون الحجر الزراعي رقم 76 لسنة 2012".

وكان مجلس النواب قد عقد، اليوم الثلاثاء، جلسته الثالثة ضمن الفصل التشريعي الاول للسنة الثانية برئاسة محمد الحلبوسي.

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