2019/09/17 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علاوي يدعو إيران إلى بيان موقفها من اتهامها باستهداف منشآت نفطية سعودية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/17 | 15:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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