ذي قار.. إطلاق 58 مليار دينار من تخصيصات موازنة 2019 لمشاريع المحافظة

2019/09/17 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن محافظة ذي قار عادل الدخيلي، اليوم الثلاثاء، استحصال موافقة وزارة التخطيط على إطلاق مبلغ 58 مليار دينار من تخصيصات المحافظة ضمن خطة تنمية الأقاليم لعام 2019.

وقال الدخيلي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "وزارة التخطيط وجهت خطاباً رسمياً إلى دائرة المحاسبة في وزارة المالية بموافقتها على إطلاق مبلغ 58 مليار دينار وخمسون مليون دينار لمشاريع خطة المحافظة محسوباً على التخصيصات السنوية للمشاريع المدرجة في جداول الموازنة الاستثمارية للعام الجاري بعد مطالبات بإطلاقها".ودعا الدخيلي، وزارة المالية إلى "الإسراع في التمويل واستكمال صرف ما تبقى من المبالغ المخصصة ضمن الموازنة".ولفت الدخيلي، إلى "تخويل التخطيط للمحافظة صلاحيات التنفيذ والصرف في إطار التعليمات الخاصة بتنفيذ هذه الخطة"، مشدداً على "الإسراع بإنجاز المشاريع وتقديم الخدمات لأهالي ذي قار للنهوض بواقعها الخدمي".انتهىبواسطة..



علي الخفاجي

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