2019/09/17 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوفد اليمني للتفاوض: على السعودية أن تدرك أن غرورها يجرها للمهالك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/17 | 15:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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