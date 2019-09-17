مجلس كربلاء يصوت على فتح تحقيق بحادثة “ركضة طويريج”

2019/09/17 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ كربلاء صوت مجلس محافظة كربلاء، خلال جلسته اليوم الثلاثاء، على فتح تحقيق بحادثة تدافع “ركضة طويريج”، فيما قرر إعفاء مدير ناحية الحر من منصبه.

وقال مراسل “كلكامش برس”، إن مجلس محافظة كربلاء، صوت اليوم خلال جلسة اليوم، على فتح تحقيق بحادثة التدافع أثناء مراسم “ركضة طويريج” في العتبة الحسينية، يوم العاشر من محرم.

وأضاف، أن المجلس قرر خلال جلسته، إعفاء مدير بلدية ناحية الحر، محمد رحيم، وتكليف حسين جهاد، بدلاً عنه.

وشهدت زيارة عاشوراء، ذكرى مقتل الإمام الحسين، يوم الثلاثاء (10 أيلول 2019) مصرع أكثر من ثلاثين شخصاً وعشرات الجرحى، نتيجة تدافع بين الزوار أثناء “ركضة طويريج”، المليونية عند باب الرجاء في العتبة الحسينية.

M.s

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