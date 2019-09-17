2019/09/17 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس النواب يُصوت على رفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي

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