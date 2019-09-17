ماجد الحيدر - شِدّتها أول خمسين سنة

2019/09/17 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ماجد_الحيدر طبق الأصليحكى أن عراقيا مكرزدا (بالكاف الأعجمية) ذهب الى "فتاح فأل" معروف ليقرأ له طالعه وما ينتظره في قابل الأيام.قام فتاح الفأل بحركاته وحساباته المعتادة ثم تطلع في وجه المسكين وقال: - أمامك سبع سنوات من الفقر.- نعم، وماذا بعدها؟- أمامك بعدها سبع سنوات من المرض.- أوكي.وماذا بعدها.- أمامك بعدها سبعة أعوام من العذاب.- هم ميخالف.وماذا بعدها؟- بعدها تتعود، ولن ......

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