2019/09/17 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عذري_مازغ سأستند في هذا المقال إلى الإستجواب الذي أجراه موقع اليوم السابع مع الرئيس المحتمل لتونس السيد قيس سعيد حول السياسة التي سيعتمدها في تونس والذي ستجدون مضمونه في هذا الرابط:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عذري مازغ - تونس، من -ثورة الياسمين- إلى ثورة -النبق-) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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