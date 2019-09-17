مهند البراك - نتانياهو الوجه القبيح للعنصرية و الحرب .1.

2019/09/17 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مهند_البراك اثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتانياهو" و وعوده لناخبيه بضم مستوطنات الضفة الغربية و شمال البحر الميّت و غور الاردن الى دولة اسرائيل، اثارت ردود افعال غاضبة في المنطقة و في كثير من دول العالم، وسط انباء تفيد بأنها مجرّد تصريحات لكسب الاوساط الأكثر تطرفاً و عنفاً في اسرائيل، اثر خساراته الفادحة في كسب الرأي العام هناك بسبب تُهم الفساد التي تلاحقه .في وقت يرى فيه مراقبون ......

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