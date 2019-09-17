2019/09/17 | 15:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استياء موصلي من قرار تقليص الحصص النفطية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: sMjyAkOOrBo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استياء موصلي من قرار تقليص الحصص النفطية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. استياء موصلي من قرار تقليص الحصص النفطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).