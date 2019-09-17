2019/09/17 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يعيد اتفاقية موقعة بين الحكومة واللجنة الدولية للصليب الاحمر ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يعيد اتفاقية موقعة بين الحكومة واللجنة الدولية للصليب الاحمر ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).