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البرلمان يصوت على رفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي


البرلمان يصوت على رفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي
2019/09/17 | 15:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

البرلمان يصوت على رفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي

العراقسياسة

البرلمان يصوت على رفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 - 15:13

فائق الشيخ علي

يتبع...

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