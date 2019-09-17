مقتل واصابة اكثر من 50 شخصا بانفجار في كابل

2019/09/17 | 15:25

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اعلنت وسائل إعلام أفغانية، اليوم الثلاثاء، مقتل 24 شخص وإصابة أكثر من 30 آخرين بجروح بتفجير استهدف تجمعا انتخابيا لرئيس أفغانستان اشرف غني في مقاطعة باروان شمال العاصمة كابل.

وذكرت قناة "طلوع نيوز" إلى أن" الانفجار وقع قبيل بدء غني بإلقاء كلمته أمام مؤيديه"، مبينة، ان" الشرطة المحلية، قالت إن" حصيلة الضحايا تقدر حتى الآن بـ 8 قتلى و10 جرحى".من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، نصرت رحيمي، إن" التفجير نفذه انتحاري بدراجة نارية".وفي وقت سابق ذكر مسؤول محلي، أن التفجير تسببت فيه عبوة ناسفة تم تركيبها في سيارة لقوات الأمن.ولم تتبن أي جهة حتى الآن المسؤولية عن الهجوم.انتهى..م.م

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