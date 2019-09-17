المنافذ الحدودية: ضبط مسافر إيراني بحوزته 500 غم من الترياك في زرباطية

2019/09/17 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، ضبط مسافر إيراني بحوزته 500 غم من الترياك في زرباطية.وقالت الهيئة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إنه تم "ضبط مسافر إيراني الجنسية بحوزته 500 غم من مادة الترياك في منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط".وأوضحت، أن "عملية الضبط تمت قبل دخوله صالة المسافرين من قبل مفرزة شعبة مكافحة المخدرات في المنفذ".

وأشارت الهيئة، إلى "إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى شعبة مكافحة مخدرات بدرة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

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