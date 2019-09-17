2019/09/17 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سي إن إن: هناك احتمالية أن الهجوم على أرامكو تم بصواريخ كروز انطلقت من قاعدة إيرانية قرب الحدود مع العراق

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