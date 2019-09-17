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سائرون توجه طلباً لعبد المهدي حول أمناء شبكة الإعلام: إنها مهمتك


سائرون توجه طلباً لعبد المهدي حول أمناء شبكة الإعلام: إنها مهمتك
2019/09/17 | 15:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد/ سومر نيوز

قال النائب عن كتلة سائرون النيابية محمد الغزي، اليوم الثلاثاء، إن على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ال...

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