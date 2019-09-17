سائرون توجه طلباً لعبد المهدي حول أمناء شبكة الإعلام: إنها مهمتك

2019/09/17 | 15:38

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بغداد/ سومر نيوز

قال النائب عن كتلة سائرون النيابية محمد الغزي، اليوم الثلاثاء، إن على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ال...

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