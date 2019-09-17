نائب يدعو الى إزالة تجاوزات مسؤولين وجهات سياسية على املاك الدولة

2019/09/17 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغداددعا نائب عن كتلة النهج الوطني حازم الخالدي،الثلاثاء ،الحكومة الاتحادية بإزالة تجاوزات بعض المسؤولين والجهات السياسية عن أراضي الدولة،لافتاً الى ان ملف إزالة التجاوزات خاضع “للابتزاز والمساومة”.

وقال الخالدي في مؤتمر صحفي حضره مراسل “كلكامش برس” إن ” بعض الادارات المحلية قامت بإزالة التجاوزات السكنية من دون اوامر قضائية و لم تراع الظروف الانسانية لسكان تلك المجمعات”،داعياً الى “إزالة تجاوزات الجهات السياسية التي سيطرت على بعض الاراضي والمباني العائدة للدولة”.

واضاف ان “العجز السكاني تم تحديده بواقع 2,700,000 وحدة سكنية مع نسبة النمو (2,9) والتي يقابلها حاجة (150,000) وحدة سكنية سنويا”.

وتابع:” احصائيات وزارة التخطيط لغاية 2016 حددت اكثر من 500,000 وحدة سكنية متجاوزة والتي قد تصل الى اكثر من مليون وحدة سكنية لغاية 2019 رغم اتخاذ مجلس النواب قرار بمعالجة ازمة السكن”.

ولفت الى ان “ملف إزالة التجاوزات خاضع للمساومة والاستغلال والابتزاز لاصوات الناخبين من سكنة تلك المجمعات “،مطالباً عبد المهدي بـ”توجيه كافة المحافظات بايقاف الاجراءات التعسفية بحق الاسر الفقيرة”.

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