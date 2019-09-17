2019/09/17 | 15:42

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مجلس الوزراء يوافق على اداء امتحانات الدور الثالث للمراحل المنتهي

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مجلس الوزراء يوافق على اداء امتحانات الدور الثالث للمراحل المنتهية للدراستين المتوسطة والاعدادية

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