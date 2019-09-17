الأوقاف النيابية تقرر اجراء زيارات واستضافة مسؤولين في هيئة الحج

2019/09/17 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قررت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية النيابية، اليوم الثلاثاء، اجراء زيارات رقابية واستضافة مسؤولين في الهيئة العليا للحج والعمرة.

وذكرت اللجنة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، انها "عقدت اجتماعا برئاسة النائب حسين اليساري وبحضور عدد من أعضاءها لمناقشة عدد من القضايا المهمة التي تخص عمل اللجنة".

واضافت انه "جرى خلال الاجتماع الاستماع إلى ملاحظات ومقترحات أعضاء اللجنة بشأن آليات العمل وسبل تفعيل دور اللجنة في المجالين التشريعي الرقابي، فيما تم الاتفاق على تحديد مواعيد لإجراء زيارات رقابية للجنة للهيئة العليا للحج والعمرة ودواوين الأوقاف الإسلامية والمسيحية".

وتابعت انها "قررت استضافة عدد من المسؤولين فيها من أجل الاطلاع على خطط عملها وتنفيذ هذه الخطط والبرامج التي أعدتها والاستماع إلى ملاحظاتهم بشأن عمل هذه الجهات والعقبات والمشاكل الموجودة وسبل تجاوزها".

واوضحت انه "تم مناقشة مشاريع القوانين المحالة إلى اللجنة ومناقشة هذه المشاريع مع بقية اللجان المعنية من أجل الإسراع في تشريعها دون تأخير وضمان عدم حصول تعارض مع الدستور الذي أكد على عدم جواز تشريع اي قانون يعارض أو يخالف الشريعة الإسلامية".

واشارت الى انه "تم الاتفاق على مفاتحة هيئة رئاسة مجلس النواب من أجل إدراج اللجنة ضمن اللجان المعنية بمشاريع القوانين ذات العلاقة بعمل اللجنة، كما قررت استضافة رئيس مجلس النواب في اللجنة من أجل اطلاعه على العقبات والصعوبات التي تواجه وتعيق عمل اللجنة".

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