2019/09/17 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا نواب عن كتل مختلفة اعضاء مجلس النواب الى اتخاذ قرار نيابي يقضي بايقاف كافة الاجراءات المتعلقة بازالة الدور السكنية للفقراء لحين ايجاد بدائل مناسبة ، ولحين التصويت على القانون.وطالب النائب حازم الخالدي في مؤتمر صحفي مشترك ، رئيس الوزراء بتوجيه كافة المحافظات بايقاف الاجراءات التعسفية بحق الاسر الفقيرة ، مبينا ان ” ملف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نواب يدعـون الى اتخاذ قرار برلمانـي لايقاف الاجراءات المتعلقـة بازالـة التجاوزات لحيـن التصويت على قانونهـا) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نواب يدعـون الى اتخاذ قرار برلمانـي لايقاف الاجراءات المتعلقـة بازالـة التجاوزات لحيـن التصويت على قانونهـا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).