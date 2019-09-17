2019/09/17 | 15:43

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مجلس النواب يُنهي القراءة الاولى للتعديل الثاني لقانون وزارة الداخلية

تأریخ التحریر: : 2019/9/17 15:29

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{بغداد: الفرات نيوز} أنهى مجلس النواب، القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون وزارة الداخلية رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٦..



يتبع

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