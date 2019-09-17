الامن النيابيـة تكشف حقائـق رفض البرلمـان التصويت على الاتفاقيـة الموقعة بين الحكومة والصليب الاحمر الدولي

2019/09/17 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية عن حقائـق رفض التصويت على الاتفاقية الموقعة بين الحكومة واللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي ، والتي صوت

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