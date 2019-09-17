الحلبوسي يفتتح جلسة البرلمان.. والتصويت على إقالة الشيخ علي على جدول أعمالها

2019/09/17 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- افتتح رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، الثلاثاء، الجلسة الثالثة من الفصل التشريعي الجديد، حيث يتضمن جدول أعمال الجلسة التصويت علـى رفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي.وذكر مصدر لـ”SNG/،انه لم تحصل موافقة مجلس النواب على إكمال التصويت على مشروع قانون تصديق الاتفاق المقر بين حكومة جمهورية العراق واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وقام البرلمان برد ...

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