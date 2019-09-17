2019/09/17 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق مجلس الوزراء يوافق على اداء امتحانات الدور الثالث في المراحل المنتهية للدراستين المتوسطة والاعدادية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يوافق على اداء امتحانات الدور الثالث للمراحل المنتهية ) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يوافق على اداء امتحانات الدور الثالث للمراحل المنتهية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).