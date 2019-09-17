بعد رفع الحصانة.. خمس دعاوى قضائية تنتظر فائق الشيخ علي ويوجه كلمة للنواب المصوتين

2019/09/17 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق صوت مجلس النواب في جلسته الثالثة من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثانية، على رفع الحصانة من النائب فائق الشيخ علي.وتنتظر الشيخ علي خمس دعاوى قضائية مقدمة الى رئاسة مجلس النواب وعلى قضايا مختلفة وبهذا سيواجه الشيخ علي القضاء من دون حصانة نيابية.واحدى هذه الدعاوى، رفعت من مستشارة رئيس الوزراء […]

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