اطلاق حملة لزراعة مليون شجرة في البصرة

2019/09/17 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشاركون عبروا عن رايهم بهذه الحملة، ان" هذه الحملة للبصرة فقط وغير تابعة لأي شخص أو جهة، ولا يهدف مطلقوها لنيل الشهرة، بل هدفهم إعادة الحياة للبصرة".وبين، المشاركون، ان" الحملة لاقت ترحيبا واسعا من طلبة الجامعات ومن شرائح بصرية عديدة ومن مختلف مناطق محافظة البصرة واهمها قضاء الزبير ومركز المدينة".وكشف المشاركون، في اشتراك مختصين في الحملة اكدوا حاجة محافظة البصرة الى (20) مليون شجرة حتى تتمكن المحافظة من التخلص من ظاهرة التصحر التي تعاني منها".انتهى..م.م

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