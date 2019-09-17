العراق لايريد عودة المهاجرين من الدول الاخرى بهذه الحالة

2019/09/17 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال العطية في تصريح صحفي، اطلع عليه موقع "الغدير"، انه" سيترأس بعد أيام وفدا حكوميا عراقيا إلى العاصمة السويسرية جنيف لبحث ملف المهاجرين العراقيين، بالإضافة إلى التأكد من هويات الأشخاص الذين لا يحملون أي أوراق ثبوتية ويدعون بأنهم من المواطنين العراقيين".وأضاف أن" الحكومة العراقية تشجع على إعادة المهاجرين العراقيين إلى العراق بشكل طوعي لا قسري، ونحاول أن نخفف من الإجراءات التي تتخذها بعض الدول بهذا الشأن".انتهى..م.م

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