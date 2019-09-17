مجلس كربلاء يخصص مئة مليون دينار لمرضى السرطان

2019/09/17 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس محافظة كربلاء المقدسة خلال جلسته الاسبوعية التي عقدت اليوم الثلاثاء على تخصيص مبلغ قدره 100 مليون دينار لمركز الأورام السرطانية بعد المطالبات والضغط الكبير من أهالي كربلاء من خلال حملة أطلقها بعض الناشطين في المحافظة رفضا لمخصصات نثرية اعضاء المجلس.وأعلن رئيس مجلس المحافظة علي المالكي عن تصويت المجلس على تخصيص مبلغ مئة مليون دينار شهريا لمعالجة الحالات السرطانية في كربلاء.

من جهته قال صاحب المبادرة منتظر على مجيد لوكالة النبأ للأخبار، ان "للفرد دور كبير في صناعة القرار، لكن الأغلب لا يشعر بهذا الدور".

واضاف "استطعنا من خلال جهود الناس ومن خلال كل من ساهم بهذه الحملة أن نسلط الضوء على قضية الأمراض السرطانية".

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