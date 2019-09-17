البرلمان يُنهي مناقشة مشروع قانون إنضمام العراق إلى اتفاقية تجارة الحبوب

2019/09/17 | 16:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهى مجلس النواب مناقشة مشروع قانون إنضمام العراق إلى اتفاقية تجارة الحبوب لعام ١٩٩٥./انتهى

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