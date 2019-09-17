2019/09/17 | 16:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس النواب الاردني عاطف الطراونة ان العلاقات الأردنية العراقية تأخذ منحنيات إيجابية يوماً بعد يوم، بفضل التنسيق والتواصل المستمر بين قيادتي البلدين، لافتاً الى أن كلا البلدين تربطهما تطلعات وآمال مشتركة.وقال الطراونة خلال لقائه اليوم سفيرة العراق لدى العاصمة عمان صفيه السهيل بمناسبة انتهاء مهامها كسفيرة للعراق لدى المملكة “ان توجيهات الملك […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطراونة خلال لقائه السهيل بمناسبة انتهاء مهامها كسفيرة : العلاقات الاردنية -العراقية تأخذ منحنيات ايجابية) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطراونة خلال لقائه السهيل بمناسبة انتهاء مهامها كسفيرة : العلاقات الاردنية -العراقية تأخذ منحنيات ايجابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).