عاجل.. مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون مجلس الإعمار

2019/09/17 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

وافق مجلس الوزراء العراقي، على مشروع قانون مجلس الإعمار.





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