واع تنشر نص مشروع قانون مجلس الإعمار

2019/09/17 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادقَ مجلس الوزراء خلال جلسته الاسبوعية، اليوم الثلاثاء17-9-2019، على مشروع قانون مجلس الإعمار لغرض تقديمه الى مجلس النواب، حيث تم إعداد مشروع القانون بصورة مشتركة بين رئاستي الجمهورية والوزراء و بالاستفادة من مشورة العديد من الخبراء و الكفاءات.

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