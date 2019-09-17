ميسان.. القبض على متهمين مطلوبين وفق الدكة العشائرية

2019/09/17 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، القاء القبض على متهمين اثنين مطلوبين وفق الدكة العشائرية في محافظة ميسان.

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