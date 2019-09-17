شرطة كربلاء تلقي القبض على عدد من المتهمين

2019/09/17 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد شرطة محافظة كربلاء اللواء أحمد علي زويني، الثلاثاء، القاء القبض على عدد من المتهمين المطلوبين الى العدالة في قضايا جنائية مختلفة، مبينا ان من ضمنهم متهم مطلوب وفق أحكام المادة 4 ارهاب مطلوب الى العاصمة بغداد،

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