2019/09/17 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DslYAkMFE0U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اهل المدينة 16-9-2019 | اسواق سامراء تشهد ارتفاعا ملوحظا باسعار القرطاسية والملابس المدرسية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اهل المدينة 16-9-2019 | اسواق سامراء تشهد ارتفاعا ملوحظا باسعار القرطاسية والملابس المدرسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).