2019/09/17 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: s9yDZda9X70

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تظاهرة لموظفي مكاتب المفتشين العموميين) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تظاهرة لموظفي مكاتب المفتشين العموميين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).