2019/09/17 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Y44aLO0zV34

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شلون تصيح أخ يا يمه بالياباني.. الإجابة مع ميس كمر وإحسان دعدوش) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شلون تصيح أخ يا يمه بالياباني.. الإجابة مع ميس كمر وإحسان دعدوش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ام بي سي العراق).