أول رد من النائب فائق الشيخ علي بعد رفع الحصانة عنه.. يرسل هدية للنواب المصوتين.. تابع التفاصيل

2019/09/17 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق قال النائب فائق الشيخ علي، اليوم الثلاثاء، هديتي للذين صوتوا ضدي في جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء 17 أيلول 2019م لرفع الحصانة هذه الأغنية التي إستمعتُ إليها بعد تصويتكم.ونشر الشيخ علي، تغريدة على تويتر، تتضمن الاغنية، قائلا، أهديها لكم لتستمتعوا بها فد چم يوم..وبعدها سأهديكم أغنية أخرى!” مضيفا، “گال رفعوا […]

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