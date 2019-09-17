محافظ ذي قار يعلن موافقة التخطيط بإطلاق مبلغ 58 مليار دينار من تخصيصات موازنة 2019

2019/09/17 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظة ذي قار عادل الدخيلي، اليوم الثلاثاء، استحصال موافقة وزارة التخطيط على إطلاق مبلغ 58 مليار دينار من تخصيصات المحافظة ضمن خطة تنمية الاقاليم لعام 2019 بعد مطالبات بالإسراع في إطلاقها.

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