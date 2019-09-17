مصادر: جهات متتنفذة منعت بث لقاء وزير الدفاع على قناة العراقية (فيديو وصورة)

2019/09/17 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خاص – خطوة برس كشفت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، ان جهات متنفذة منعت بث لقاء وزير الدفاع نجاح الشمري في قناة العراقية، بعد الاعلان عن موعد بثه.وقالت المصادر لـ”خطوة برس” إن “جهات متنفذة ضغطت على قناة العراقية، ومنعت بث لقاء تم تسجيله مع وزير الدفاع نجاح الشمري”.وبين ان “عملية الضغط جاءت بعد

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