استهداف حقل البقيق النفطي بالسعودية بداية لمعركة كسر العظم

2019/09/17 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب / زين العابدين عثمان…

تدعيما لاستراتيجية الردع وكسر الحصار عن اليمن وتحقيقا لمبدأ التوازن الاستراتيجي ضد تحالف ال...

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