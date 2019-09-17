جامعة الكوفة تستحدث أول قسم متخصص في مجال المخطوطات والوثائق التاريخية بكلية الاثار

2019/09/17 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عميد كلية الاثار في جامعة الكوفة الدكتور محمد جواد فخر الدين عن استحداث قسم المخطوطات والوثائق التاريخية في الكلية للعام الدراسي 2019-2020 .وقال في تصريح صحفي، إن ” استحداث القسم الجديد يأتي لأهميته في حفظ المخطوطات والوثائق والتعامل معها وصيانتها ومعالجتها بطرق علمية حديثة للحفاظ عليها من التلف”.وأضاف فخر الدين ان “عملية […]

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