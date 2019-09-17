ذي قار تحصل على وعد من وزير الشباب بدعم متطلباتها 

2019/09/17 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف رئيس مجلس محافظة ذي قار رحيم الخاقاني، اليوم الثلاثاء، عن تعهد وزارة الشباب والرياضة بمتابعة ملف إكمال المشاريع وحل معوقات قطاع الشباب والرياضة ودعم الحركة الرياضية من خلال زيارة الوزير إلى المحافظة خلال الاسبوع المقبل.

وقال الخاقاني في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه عقد اجتماعاً مع وزير الشباب والرياضة رياض العبيدي في مبنى الوزارة، مبيناً ان "المحافظة طرحت ملف إكمال عدد من المشاريع الرياضية ومنها إنشاء ملاعب جديدة وصيانة وتأهيل ملاعب وقاعات رياضية وكذلك زيادة تخصيصات الوزارة لدعم إكمال مشروع الملعب الأولمبي وتضمينه قاعة ومسبح رياضي، بالإضافة إلى دعم الأندية الرياضية في مشاركاتها المحلية والدولية".

وأشار الخاقاني إلى أن "الوزير أبدى تفهماً عالياً لمطالب المحافظة والقائمين على القطاع الرياضي من خلال العمل المشترك المستقبلي بين المحافظة والوزارة والذي سيكون على شكل التواجد المباشر للوزير وعدد من المدراء العامين الأسبوع المقبل لمتابعة احتياجات القطاع الرياضي واتخاذ القرارات بشأنها وتوفير الدعم للأندية والفرق الرياضية".

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