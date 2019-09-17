الزراعة: انتاج قرابة (3) ملايين من افراخ التفقيس من مشاريع دواجن كربلاء

2019/09/17 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الزراعة، الثلاثاء، انتاج قرابة (3) ملايين من أفراخ التفقيس عن طريق مشاريع الدواجن والتفقيس العاملة في كربلاء خلال الفترة الواقعة من منتصف تموز وحتى منتصف آب الماضي.

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