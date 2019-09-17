الغاز العراقي يشعل حمى التنافس الدولي للحصول عليه

2019/09/17 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتنافس كل من الولايات المتحدة وروسيا والصين، على اكتساب موطئ قدم في صناعة النفط والغاز العراقية في الشمال والجنوب، مع سعي روسي لتأمين عقود النفط والغاز في جميع أنحاء العراق.

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