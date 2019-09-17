بعوض سام يضرب الجزائريين بولاية سكيكدة!

2019/09/17 | 16:45

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تسببت أسراب من البعوض في نقل 130 شخصا إلى المستشفى في يوم واحد بمدينة عزابة شرق ولاية سكيكدة شرقي الجزائر، حيث نقل البعوض

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